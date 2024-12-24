Хоккеист будет играть за столичный клуб до конца сезона.

Сегодня, 24 декабря, пресс-служба «Авангарда» сообщила о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Как сообщили инсайдеры, хоккеист не остался надолго без работы. Он подписал контракт до конца сезона со столичным ЦСКА. В пресс-службе хоккейного клуба эту информацию официально подтвердили.

Напомним, что Галиева экстренно подписали летом на замену Владимиру Ткачеву, получившему травму. Соглашение с ним действовало до конца этого сезона. Однако хоккеист не показал результатов, которых от него ждали. Он не только не стал заменой Ткачева, но играл в основном в нижних звеньях. В 33 матчах регулярного чемпионата он набрал всего 7 (2+5) очков по системе «гол+пас». Разговоры об уходе Галиева ходили еще с октября.