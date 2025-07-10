Ранее у властей не было на это денег.

Администрация Омска ввела режим повышенной готовности в отношении дома № 27 на улице Молодогвардейской в Ленинском округе. Причины введения режима связаны с критическим состоянием строительных конструкций здания: они повреждены и деформированы, их прочность утрачена, что создает угрозу внезапного обрушения.

Постановлением № 538-п администрации поручено персонально предупредить каждого собственника жилья о введении режима повышенной готовности.

Департаменту финансов предписано выделить средства из резервного фонда муниципалитета на исследование технического состояния здания, а департаменту городского хозяйства – организовать соответствующее обследование. Отдел жилищной политики и администрация Ленинского округа обязаны обеспечить отселение жильцов. Поставщикам коммунальных услуг рекомендовано прекратить подачу энергоресурсов в здание.

Дом № 27 на Молодогвардейской – кирпичное пятиэтажное общежитие 1968 года постройки. Здание было признано аварийным в 2024 году, поэтому в программу по расселению не вошло.

Жильцы неоднократно фиксировали разрушения конструкций дома. Прокурорская проверка, приехавшая на объект, установила, что повреждены более 70 % некоторых конструктивных элементов.