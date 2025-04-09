Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Здание признано аварийным из-за 70 % износа конструкций.
Прокуратура Ленинского округа Омска через суд обязала администрацию города незамедлительно приступить к переселению жителей многоквартирного дома № 27 на улице Молодогвардейской. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в декабре 2024 года.
В ходе осмотра дома, который состоит из 102 квартир, сотрудники прокуратуры выявили значительное снижение прочности и устойчивости некоторых конструктивных элементов из-за физического износа здания, превысившего 70 %. Это создает риск внезапного обрушения. Надзорное ведомство взяло на контроль исполнение решения суда о переселении жителей дома.
Ранее сообщалось, что жильцы дома на Молодогвардейской жаловались на трещины в стенах и опасность обрушения.
·Общество

Здание признано аварийным из-за 70 % износа конструкций.
Прокуратура Ленинского округа Омска через суд обязала администрацию города незамедлительно приступить к переселению жителей многоквартирного дома № 27 на улице Молодогвардейской. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в декабре 2024 года.
В ходе осмотра дома, который состоит из 102 квартир, сотрудники прокуратуры выявили значительное снижение прочности и устойчивости некоторых конструктивных элементов из-за физического износа здания, превысившего 70 %. Это создает риск внезапного обрушения. Надзорное ведомство взяло на контроль исполнение решения суда о переселении жителей дома.
Ранее сообщалось, что жильцы дома на Молодогвардейской жаловались на трещины в стенах и опасность обрушения.