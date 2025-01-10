В одном появились трещины, а в другом упал потолок.

Мэрия признала аварийными еще два многоквартирных дома в Омске: Молодогвардейская, 27, и 19-я Рабочая, 86. Расселить их планируется к 31 декабря 2031 года.

Напомним, 19-я Рабочая, 86, – кирпичная двухэтажка 1957 года. В марте жильцы дома сообщали об обрушении потолка в одной из квартир.

Дом № 27 на Молодогвардейской – кирпичное пятиэтажное общежитие 1968 года постройки. В октябре омичи из общежития на Молодогвардейской жаловались на трещины в стенах и опасность обрушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.