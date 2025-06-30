Ее должны расселить, но на это нет денег.

Омичи пожаловались в соцсетях на состояние дома № 27 на улице Молодогвардейской. По словам горожан, кирпичная пятиэтажка 1968 года постройки рассыпается на глазах.

– Угол вываливается, кладка не держит, администрация игнорирует решение суда о незамедлительном расселении, ссылаясь на то, что в бюджете нет средств, – отмечает автор поста.

В мэрии сообщили, что дом был признан аварийным в 2024 году, поэтому в программу по расселению не вошел. Здание обследовали. Последний выезд специалистов был произведен 28 июня 2025 года.

– В соответствии с решением суда, которое было вынесено 1 мая 2025 года, дом должен быть расселен. Соответствующие мероприятия начнутся при поступлении денежных ассигнований в департамент жилищной политики, – сообщили в мэрии.

До момента расселения омичам предлагают пожить в квартирах маневренного фонда. Для этого нужно обратиться в департамент жилищной политики по тел.: 25-27-40, 25-15-20, 24-73-65.