Губернатор Виталий Хоценко также обсудил с зампредом правительства России возведение аэропорта Омск-Федоровка.

Сегодня, 8 июля, в Омск с рабочим визитом прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко стороны обсудили строительство важных инфраструктурных объектов.

Судя по всему, федеральный чиновник одобрил, а омские власти объявили о сроках строительства Северного обхода. Возведение объекта начнется в нынешнем году. Уже получено положительное заключение госэкспертизы.

– Стройку планируем начать в этом году и завершить в 2028 году, – сказал Хоценко.

Кроме того, предполагается до конца этого года завершить проектирование и уже в следующем начать возведение нового аэропорта Омск-Федоровка.

В конце января сообщалось, что проект Северного обхода получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы в Москве. Предполагается строительство двух мостов через Иртыш и Омь, пяти развязок и 19 путепроводов. Общая длина Северного обхода составит 65,3 км, он свяжет между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск.

Что касается аэропорта Омск-Федоровка, то финансировать проект намерены компания «Аэропорты регионов» и корпорация ВЭБ.РФ. Общая сумма затрат на строительство аэропорта оценивается в 51 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше прежних расчетов.