Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Разработка проектно-сметной документации воздушной гавани будет завершена до конца текущего года.

Строительство международного аэропорта Омск-Федоровка начнется в 2026 году, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Виталий Хоценко. Проектно-сметная документация воздушной гавани будет разработана до конца текущего года.

Ранее в рамках ПМЭФ-2025 был подписан документ о совместном финансировании проекта между правительством Омской области, управляющей компанией «Аэропорты регионов» и корпорацией ВЭБ.РФ. Общая сумма затрат на строительство аэропорта оценивается в 51 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше прежних расчетов.

Аэропорт Омск-Федоровка планируют сдать в 2028 году.

·Экономика/Бизнес

Разработка проектно-сметной документации воздушной гавани будет завершена до конца текущего года.

Строительство международного аэропорта Омск-Федоровка начнется в 2026 году, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Виталий Хоценко. Проектно-сметная документация воздушной гавани будет разработана до конца текущего года.

Ранее в рамках ПМЭФ-2025 был подписан документ о совместном финансировании проекта между правительством Омской области, управляющей компанией «Аэропорты регионов» и корпорацией ВЭБ.РФ. Общая сумма затрат на строительство аэропорта оценивается в 51 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше прежних расчетов.

Аэропорт Омск-Федоровка планируют сдать в 2028 году.