Его готовили сразу 8 организаций.
Вчера, 28 января, проект «Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Омска» получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы в Москве. Эксперты одобрили как проектную документацию, так и результаты инженерных изысканий.
Проектную документацию подготавливали сразу несколько организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Омска: ООО «Глоботэк» и ООО «Гипростроймост-Геотех», ООО «Научно-технический центр «Комплексные системы мониторинга», ООО «Гео-Проект», АО «Институт Гипростроймост», ООО «Проектно-изыскательный институт «Гражданпромпроект», ООО «Омское инфраструктурное строительство» и ООО «Омскгеопроект». Техническим заказчиком указано АО «Технологии контроля безопасности», а застройщиком – ООО «ИнфраГЧП-А» из Санкт-Петербурга.
Напомним, строительство 67-километровой дороги планируется с 2025 по 2028 год. Дорога будет платной.