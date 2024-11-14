Средства будут выделять несколько лет подряд.

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что Омской области выделили средства из федерального бюджета. В частности, часть денег направят на строительство Северного обхода.

Планируется, что в 2026 году региону на эти цели выделят 8,4 млрд рублей. А в 2027 году Омская область получит еще 7,5 млрд рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. Для этого нужно будет построить обходы в нескольких городах, в том числе в Омске.