Инвестором масштабного проекта выступает Газпромбанк.

Правительство Омской области и Газпромбанк достигли договоренности о начале строительства автодороги «Северный обход Омска». Она станет частью международной магистрали М-12 «Восток». Соглашение было подписано накануне на площадке ПМЭФ-2025.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в рамках масштабного инфраструктурного проекта запланировано строительство двух мостов через Иртыш и Омь, пяти развязок и 19 путепроводов. Общая длина Северного обхода составит 65,3 км, он свяжет между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск.

Ранее сообщалось, что на строительство Северного обхода Омска потребуется 73 млрд рублей. Реализовать его планируется благодаря концессионному соглашению с Газпромбанком и федеральному финансированию. Омская область получит на эти цели 16 млрд рублей. На автомагистрали планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда.

В конце января сообщалось, что проект Северного обхода получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы в Москве. Эксперты одобрили как проектную документацию, так и результаты инженерных изысканий. Дорогу планируется построить к концу 2028 года.