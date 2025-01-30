Омск-Информ
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·Общество

Оно потребует 73 млрд рублей.
На строительство Северного обхода Омска потребуется 73 млрд рублей. Эта сумма на 10 млрд больше, чем региональные власти предполагали еще осенью.
В ноябре стоимость строительства дороги оценивалась в 63 млрд рублей. Отетим, что протяженность Северного обхода Омска составит 65,3 км. Потребуется строительство моста через Омь, 19 путепроводов и 5 транспортных развязок.
Ранее сообщалось, что проект строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Реализовать его планируется благодаря концессионному соглашению с Газпромбанком и федеральному финансированию. Омская область получит из федерального бюджета 16 млрд на Северный обход.
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·Общество

Оно потребует 73 млрд рублей.
На строительство Северного обхода Омска потребуется 73 млрд рублей. Эта сумма на 10 млрд больше, чем региональные власти предполагали еще осенью.
В ноябре стоимость строительства дороги оценивалась в 63 млрд рублей. Отетим, что протяженность Северного обхода Омска составит 65,3 км. Потребуется строительство моста через Омь, 19 путепроводов и 5 транспортных развязок.
Ранее сообщалось, что проект строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Реализовать его планируется благодаря концессионному соглашению с Газпромбанком и федеральному финансированию. Омская область получит из федерального бюджета 16 млрд на Северный обход.
1064