Дети не смогли попасть в учебное заведение по месту жительства.

Родители, детей которых не приняли в технологический лицей «Авангарда» в Кузьминках, решили устроить митинг. Они обеспокоены тем, что 5 июля ребят, закрепленных на территории заведения, не оказалось в списках счастливчиков.

По данным Mash Siberia, первоначально в микрорайоне обещали построить обычную школу, но появился профильный лицей. На общеобразовательную программу выделили всего два класса по 50 детей на параллель. Некоторые предприимчивые горожане купили временные прописки, чтобы их отпрыски могли попасть в школу. Кроме того, по мнению жителей микрорайонов Прибрежный и Кузьминки, все места заняли льготники.

Всем, кто не попал в заветный список, предложили перебраться в школу № 33. Однако родители считают, что учебное заведение в не очень хорошем состоянии и переполнено, потому и устроили публичную акцию.

На видео родители и дети скандируют: «Верните школу!»

Отметим, что недавно лицей получил лицензию. Доля классов по технологическому направлению (с углубленным изучением отдельных предметов) в учебном заведении составит 41 %. Остальные 59 % классов будут общеобразовательного профиля.

Предполагалось, что итоговый список к зачислению будет составлен на основе заявлений, поданных через портал госуслуг и в самом лицее. В первую очередь зачислили детей участников СВО, затем – детей сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы, следом – детей педагогов и медиков.