Родители обеспокоены ограниченным количеством мест.

Химико-технологический лицей в Кузьминках начнет принимать учеников 4-х классов. Эта информация была опубликована в телеграм-канале министра образования Ольги Степановой в соцсетях 21 марта. По ее словам, дети, живущие в Кузьминках, смогут учиться в лицее по месту прописки.

Министр уточнила, что 27 марта состоится встреча для родителей будущих четвероклассников. Однако недовольство жителей не уменьшилось, так как на собрании стало известно, что вместимость классов в начальной школе нового лицея будет всего по 100 учеников.

– Мы очень ждем увеличения мест на параллели вторых классов. На собрании директор не смогла озвучить нам точное количество планируемых классов. Мы очень волнуемся, что классов окажется критически мало! Также наши переживания подпитывает количество льготных детей. Ведь лицею придали очень большую огласку, и люди целенаправленно делают временные прописки, не проживая на закрепленных территориях, – обратилась в комментариях к министру Юлия.

Кроме того, родители считают, что сокращение количества мест в классах связано с санитарными нормами, что странно, учитывая ситуацию в других школах, хотя именно эту причину указывал директор лицея. Они также беспокоятся о будущем, учитывая, что кроме лицея в Кузьминках есть детский сад, выпускники которого тоже нуждаются в местах для обучения.

Пока все эти вопросы остаются без ответа от Ольги Степановой, хотя родители продолжают активно просить увеличения числа классов и учеников.