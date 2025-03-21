Омск-Информ
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·Общество

Руководство уже собирает родителей будущих учеников.
Министерство образования Омской области решило все-таки набирать четвертые классы в новый химико-технологический лицей на Левобережье. Об этом рассказала министр Ольга Степанова.
Собрание с родителями будущих четвероклассников состоится 27 марта в 18:00.
Ранее в лицее набрали 1–3-е классы. Ранее сообщалось, что набирать 4-е, 9-е и 11-е классы в этом году не будут.
·Общество

Руководство уже собирает родителей будущих учеников.
Министерство образования Омской области решило все-таки набирать четвертые классы в новый химико-технологический лицей на Левобережье. Об этом рассказала министр Ольга Степанова.
Собрание с родителями будущих четвероклассников состоится 27 марта в 18:00.
Ранее в лицее набрали 1–3-е классы. Ранее сообщалось, что набирать 4-е, 9-е и 11-е классы в этом году не будут.