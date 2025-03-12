Эти классы являются выпускными, министерство образования решило не прерывать процесс обучения детей.

БОУ Омской области «Омский химико-технологический лицей», построенный в микрорайоне Кузьминки, в предстоящем году не будет набирать детей в 4, 9 и 11-е классы. На это пожаловались омичи, живущие в домах поблизости от образовательного учреждения.

В лицей, к примеру, не взяли дочь жителя Кузьминок Игоря Горохова. Девочка сейчас завершает обучение в третьем классе школы № 150, куда вынуждена ходить из-за отсутствия школы в своем микрорайоне.

– Мы очень надеялись, что пойдем в новый лицей в Кузьминках. Территориально, по адресу проживания, мы туда проходим. У нас есть льгота, но мы, получается, ею не можем воспользоваться, – цитирует Игоря Горохова «АиФ в Омске». – Много говорили об открытии этого лицея, что будет решена большая проблема для жителей микрорайона. Так красиво все презентовали. А по итогу мой ребенок не может туда пойти. И я такой не один.

Региональное министерство образования, в ведении которого находится лицей в Кузьминках, ситуацию с отсутствием набора в 4, 9 и 11-е классы объяснило так:

– Поскольку 4, 9 и 11-е классы являются выпускными с начальной, основной и средней ступеней обучения, принято решение не прерывать обучение в этих классах и завершить его в школах педагогами, с которыми дети занимались на протяжении последних лет. На следующий год можно будет подать документы для зачисления в лицей.

Добавим, что в новом лицее для общеобразовательного профиля предусмотрено лишь 59 % классов, остальные будут с углубленным изучением отдельных предметов, и принимать туда детей будут лишь после собеседования.