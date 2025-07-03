Учебное заведение получило официальное право на осуществление образовательной деятельности.

Лицей «Авангард» в микрорайоне Кузьминки в Омске получил лицензию на осуществление образовательной деятельности.

До 16 июня элитное учебное заведение принимало документы от претендентов на обучение. Родители устроили ажиотаж, ревностно отслеживая все попытки устроиться в новую школу «по блату». После переименования учреждения из химико-технологического лицея в технологический лицей «Авангард» страсти накалились. Оказалось, что педагогов набирает хоккейный клуб, партнер учреждения. А некоторые родители даже покупали фиктивную прописку, чтобы отправить своих детей в элитное учебное заведение.

Учредителем выступает региональное министерство, а обучение в лицее – бесплатное. Лицей сменил название, но, как заверяют в ведомстве, это не повлияло на учебный профиль: в программе сохранены углубленные дисциплины – технология, химия, физика, математика и информатика.

Доля классов по технологическому направлению (с углубленным изучением отдельных предметов) в лицее составит 41 %. Остальные 59 % классов будут общеобразовательного профиля.

Итоговый список детей к зачислению сформируют на основе заявлений, поданных через портал госуслуг и в самом лицее. Власти утверждают, что в первую очередь зачислят детей участников СВО, потом детей сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы, следом – детей педагогов и медиков. Список учеников в общеобразовательных кассах станет доступен 7 июля.