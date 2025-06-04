Жители микрорайона прямо говорят, что лицей – проект хоккейного клуба. Министерство образования называет это партнерством.

Новый лицей в микрорайоне Кузьминки на Левобережье Омска еще до своего официального открытия в сентябре оказался в центре громкого скандала. Жители микрорайона не могут записать туда своих детей, образовательное учреждение спешно меняет название, а ставший его партнером хоккейный клуб «Авангард» в открытую ищет учителей для лицея. Министерство образования региона такая ситуация, похоже, устраивает.

В понедельник, 2 июня, в лицее начался прием заявлений от родителей детей, идущих в младшую (2, 3, 4 классы) и среднюю школу (с 5 по 8 классы). Документы принимались через портал Госуслуг. По словам местных жителей, уже через полчаса все места были заняты. Те, кто смог подать заявления, на следующий день понесли оригиналы документы для поступления. Места в очереди родителям пришлось занимать с ночи. Жители микрорайона прямо говорят: лицей не сможет принять всех детей из Кузьминок.

- У меня в доме почти 500 квартир, и в каждой - дети. К этому лицею прикреплены дома со всего микрорайона, это просто огромная нагрузка, - говорит жительница Кузьминок Елизавета.

Не живущие в этом микрорайоне омичи, пытаясь устроить детей в лицей, идут на откровенные махинации - покупают временную регистрацию и подают документы на прием в новое образовательное учреждение.

- Регистрацию продают в интернете за 24-50 тысяч рублей. Это делают, чтобы искусственно увеличить шансы на поступление в лицей, - поделилась Елизавета.

Подобные ситуации, в общем-то, не редкость для новых школ: пару лет назад то же самое наблюдалось в микрорайоне Амурский-2, где открывали на тот момент самую большую в Омской области школу. Однако в случае с лицеем в Кузьминках все может быть гораздо сложнее. Некоторое время назад партнером учреждения стал хоккейный клуб «Авангард», и, похоже, в лицее теперь рулит именно он.

- «Авангард» очень сильно вступил в этот лицей. Ну, мы все прекрасно понимаем, что «Авангард» - это про зарабатывание денег, коммерческая структура, - отмечает жительница Кузьминок. - Они начали нанимать педагогов с указанием места работы «лицей Авангарда», обещают зарплаты по 90 тысяч рублей - это редкость для нашего региона. Вопрос: за чей счет это происходит?

Это не шутка и не фантазии недовольных «кузьминцев». На специализированных ресурсах от лица ООО «Хоккейный клуб «Авангард» действительно размещены вакансии о прием на работу в технологический лицей «Авангард».

Изначально химико-технологический лицей, построенный в рамках национального проекта «Образование» по концессионному соглашению с застройщиком микрорайона Кузьминки, буквально на днях стал технологическим лицеем «Авангард». В министерстве образования Омской области уверяют, что переименование не повлияет на профилизацию учреждения.

- Помимо углубленного изучения технологии, также будут изучаться химия, физика, математика и информатика, - заявила глава ведомства Ольга Степанова.

Чиновница открыто признала, что ХК «Авангард» действительно участвует в наборе педагогов в лицей.

- Клуб «Авангард» оказывает содействие в поиске и привлечении высококвалифицированных кадров, а также в улучшении материально-технического оснащения лицея, - высказалась министр.

Улучшать в только что построенном лицее материально-техническую базу пока нет необходимости, а вот помочь найти учителей - пожалуйста. И министерство образования ничуть не смущает, что хантингом педагогов занимается спортивный клуб: сама Ольга Степанова до получения должности министра была первым заместителем министра спорта Омской области.

В родительских кругах активно обсуждается информация, что директор лицея Лариса Ефимова (в прошлом руководитель департамента образования омской мэрии), которую назначили на должность прошлым летом, внезапно написала заявление об увольнении, а в вакансиях лицея «Авангард» появились должности, дублирующие функции руководителя.

- Насколько я знаю, директор написала заявление об увольнении, хотя она с декабря месяца, когда еще стройка шла, находилась там ежедневно, - недоумевает одна из родительниц.

Жители Кузьминок откровенно опасаются того, что обладающий большими финансовыми и организационными ресурсами ХК «Авангард» сделает технологический лицей «своей» школой. Форму с символикой «ястребов» там уже собираются ввести.

- Все идет к тому, что они сделают какое-то количество бюджетных мест, а остальное будет коммерцией, - считает другая жительница микрорайона.

Министерство образования эти опасения не разделяет, уверяя, что обучение в лицее будет бесплатным.

- Учредителем лицея выступает министерство образования Омской области. Обучение в лицее будет бесплатным, - подчеркнула Ольга Степанова.

Заметим, что видеоролик с двухминутным комментарием министра относительно ситуации с лицеем в Кузьминках был опубликован в ее телеграм-канале сегодня, 4 июня, в половине второго ночи. Половина вопросов, которые она освещает (статус лицея, его учредитель, партнерство с ХК «Авангард», поиск учителей от лица хоккейного клуба), содержались в запросе редакции «Омск-информа» в Минобр. Оперативно отвечать на наши вопросы ведомство не посчитало нужным. Вместо этого министр Степанова прогулялась по территории лицея и записала ролик «с ответами на часто задаваемые вопросы».

Хоккейный клуб «Авангард», получивший схожий запрос, комментировать ситуацию отказался. «Омск-информ» будет следить за развитием событий и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.