Родителям предложили купить школьную форму с эмблемой «Авангарда» и цветами команды.

В новом химико-технологическом лицее в микрорайоне Кузьминки на Левобережье Омска планируют ввести школьную форму в стиле хоккейного клуба «Авангард». Ранее губернатор Виталий Хоценко публично заявлял, что лицей будет назван «Авангардом».

Родителям уже представили образец этой формы: жилет, расклешенные короткие юбки, белые рубашки и бомбер с эмблемой «Авангарда» и цветами команды. Последний обойдется в 30 тыс. рублей. У родителей будущих учеников вызывают вопросы как дизайн формы, так и ее стоимость, сообщает портал Om1.ru. Между тем в правительстве региона заявили, что концепция школьной одежды дорабатывается, окончательное решение будет объявлено руководством лицея.

Накануне стало известно, что в этом учебном заведении не будет второй смены.