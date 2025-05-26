Директор школы Лариса Ефимова является принципиальным противником второй смены.​

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о подготовке к открытию нового лицея в микрорайоне Кузьминки на Левобережье. В образовательное учреждение назначен директор, который активно занимается подбором педагогического коллектива.

– Директор школы уже назначен, он занимается подбором педагогических кадров. По штатному расписанию предусмотрено 116 педагогов, из них 15 – педагоги дополнительного образования. Часть сотрудников уже принята в штат, остальные – в процессе, – рассказала министр в эфире «Вестей Омск».

Также Ольга Степанова отметила, что обучение в лицее будет проходить только в первую смену.

– Школа будет работать в первую смену, потому что мы планируем, что во вторую смену будет осуществляться дополнительное образование и внеурочная деятельность для профильных классов, потому что школа для этого и строилась, чтобы усилить знания учеников по определенным направлениям, – подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что директором лицея была назначена Лариса Ефимова. С июня 2019-го по февраль 2022 года она возглавляла департамент образования мэрии Омска, а до этого, с 2010 по 2018 год, руководила гимназией № 140. Ефимова является принципиальным противником второй смены.