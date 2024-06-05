Омск-Информ
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·Образование

Директором учреждения станет экс-глава департамента образования Лариса Ефимова.
Накануне в Омске было зарегистрировано юридическое лицо бюджетного образовательного учреждения Омской области «Омский химико-технологический лицей». Он создано для нового лицея, который строится в микрорайоне Кузьминки на Левобережье. Директором учреждения станет экс-глава департамента образования Лариса Ефимова, сообщает «СуперОмск».
Лариса Ефимова работала директором департамента образования с июня 2019-го по февраль 2022 года. До этого с 2010 по 2018 год она руководила гимназией № 140.
Отметим, что новая школа в микрорайоне Кузьминки рассчитана на 1122 ученика. Сейчас строительная готовность объекта составляет 66 %. 
·Образование

Директором учреждения станет экс-глава департамента образования Лариса Ефимова.
Накануне в Омске было зарегистрировано юридическое лицо бюджетного образовательного учреждения Омской области «Омский химико-технологический лицей». Он создано для нового лицея, который строится в микрорайоне Кузьминки на Левобережье. Директором учреждения станет экс-глава департамента образования Лариса Ефимова, сообщает «СуперОмск».
Лариса Ефимова работала директором департамента образования с июня 2019-го по февраль 2022 года. До этого с 2010 по 2018 год она руководила гимназией № 140.
Отметим, что новая школа в микрорайоне Кузьминки рассчитана на 1122 ученика. Сейчас строительная готовность объекта составляет 66 %. 