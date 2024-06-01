Объект должны сдать к началу августа. Сейчас рабочие благоустраивают территорию и занимаются отделочными работами.

Объект должны сдать к началу августа. Сейчас рабочие благоустраивают территорию и занимаются отделочными работами.

В Омске в микрорайоне Кузьминки продолжается строительство новой школы на 1122 ученика. Сейчас строительная готовность объекта составляет 66 %. Об этом рассказал министр образования Иван Кротт.

– Строительная организация выполняет все в срок. Видны очертания благоустройства территории, идут внутренние отделочные работы в блоке средней школы, в блоке начальной школы. В самое ближайшее время поступит все дополнительное оборудование, все учебное оборудование, которое необходимо для организации образовательного процесса, – отметил Кротт.

По словам министра, школа станет лучшей не только в Омской области, но и во всей Западной Сибири.

Отметим, что сдать в эксплуатацию образовательное учреждение должны к началу августа.