Новый лицей в Кузьминках назовут в честь хоккейной команды.

Вчера, 5 апреля, в победной раздевалке «Авангарда» губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление. Напомним, омичи одолели «Металлург» со счетом в матче 3:2 и со счетом в серии 4:2 вышли в ¼ плей-офф.

По его словам, новому химико-технологическому лицею в Кузьминках решено присвоить название «Авангард».

– Сегодня был сумасшедший вечер. Вы порадовали миллионы болельщиков по всей стране. Мы вместе с руководством хоккейного клуба посоветовались и решили новый инженерный лицей назвать «Авангардом», – заявил на радостях Хоценко.

Отметим, что учебное заведение на 1122 места откроется 1 сентября. Но туда уже не попасть – родители будущих учеников выстраиваются в гигантские очереди, чтобы записаться в лицей.