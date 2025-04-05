Омская команда феерично провела второй период, но провалилась в третьей двадцатиминутке.

Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли шестой матч серии плей-офф КХЛ против действующего чемпиона лиги, магнитогорского «Металлурга». Благодаря победе со счетом 3:2 «ястребы» сделали счет в серии 4:2 и выбили «магнитку» из Кубка Гагарина.

Хозяева льда отлично провели второй период, полностью переиграв соперника в движении и созданным моментам. Дублем в составе «ястребов» отметился форвард Наиль Якупов, еще одну шайбу забросил защитник Михаил Гуляев.

«Магнитка» включилась в третьем периоде и сумела забросить две шайбы. В концовке матча гости сняли вратаря и устроили мощный штурм ворот омичей. Судьи решили помочь уральцам, за минуту до сирены удалив форварда «Авангарда» Майкла Маклауда. Несмотря на это, «ястребы» выстояли и, хоть и с большим трудом, выиграли матч и серию.

В этом сезоне в КХЛ будет новый чемпион.