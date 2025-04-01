Жители густонаселенного микрорайона подозревают, что зачисление в учебное заведение уже прошли те, кому надо, «по блату».

Жители микрорайона Кузьминки, расположенного на Левом берегу Омска, запечатлели огромную очередь к химико-технологическому лицею, который открывается в этом году. Снимки появились в группе в ВК «Аварийный Омск». Очевидцы рассказали, что родители начали занимать очередь с ночи.

– Желающие отправить ребенка в школу в Кузьминках дежурили ночью, создали какие-то списки... – отметил автор поста.

Напомним, что ранее жители уже поднимали проблему доступности мест в новом учебном заведении. Оно должно вмещать 1122 ученика в двух корпусах. Однако подписчики говорят о том, что нет необходимости стоять под окнами лицея, ибо зачисление уже произошло по блату.

– И? Что дало стояние в очереди ночь? Все равно в основном поступили «одаренные», – негодует один из омичей.

– Наверное, после окончания этой школы сразу в Думу берут, – предположил другой.

Новый химико-технологический лицей собираются открывать 1 сентября нынешнего года. И это единственное учебное заведение в шаговой доступности для жителей Кузьминок.