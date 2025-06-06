Такие испытания ждут не всех школьников.
Министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала, какие вступительные испытания планируются для поступления в предпрофильные классы нового лицея «Авангард» в Кузьминках. Доля классов по технологическому направлению (с углубленным изучением отдельных предметов) в лицее составит 41 %.
– Отбор лицеистов 5, 6, 7 и 8 классов осуществляется по технологическому и универсальному направлениям. Отбор проходит в два этапа. На первом анализируются индивидуальные достижения ребенка за последние два года (интеллектуальные достижения муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней) и табель успеваемости по предметам. Второй этап – тестирования, – рассказала Степанова.
Срок приема документов в профильные классы продлили до 16 июня. После этого лицей приступит к обработке документов и подготовке к внутренним вступительным экзаменам.
Остальные 59 % классов будут общеобразовательного профиля. Итоговый список детей к зачислению сформируют на основе заявлений, поданных через портал госуслуг и в самом лицее. В первую очередь зачислят детей участников СВО, потом детей сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы, следом – детей педагогов и медиков.
Приказ о зачислении в общеобразовательные классы опубликуют 7 июля.