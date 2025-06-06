Хоккейный клуб подробно рассказал об участии в проекте, но на главный вопрос ответа не последовало.

Сегодня, 6 июня, хоккейный клуб «Авангард» сделал официальное заявление о своей роли в новом лицее, который открывается в Кузьминках. В пресс-службе рассказали о сотрудничестве и планах клуба в рамках этого образовательного проекта. В лицей «Авангард» будут включены лабораторные и исследовательские занятия, приближенные к работе на современных предприятиях.

«Авангард» поможет лицею привлечь опытных педагогов и ведущие компании, что повысит качество обучения и создаст новые рабочие места. Обучение в лицее остается бесплатным. Прием в общие классы будет по месту регистрации, в профильные – по успеваемости и тестированию.

В планах – внедрение обучающего робота для развития цифровых компетенций, а также обеспечение школьников бесплатной формой и развитие программ по физкультуре и здоровью. Ожидается, что лицей откроет двери 1 сентября.

Директор лицея Лариса Ефимова подчеркнула, что школа строится так, чтобы ученики получали не только знания, но и практические навыки, востребованные в промышленности, науке и спорте. Учебный процесс тесно связан с индустрией и реальными проектами.

При этом и хоккейный клуб, и руководство лицея не ответили на главные вопросы: какое отношение спортивная организация имеет к образовательной сфере и подготовке кадров для промышленности и будут ли в лицее учиться воспитанники академии «Авангард»? Жители микрорайона Кузьминки опасаются, что вместо их детей приоритет будет отдан спортсменам.

«Омск-информ» еще в начале недели направлял соответствующий запрос в пресс-службу ХК «Авангард». Ответа на свои вопросы редакция не получила.