Однако пока ни чиновники, ни правоохранители ничего с этим сделать не могут.

Министр образования Омской области Ольга Степанова вновь ответила на вопросы о приеме детей в лицей «Авангард» в Кузьминках. На этот раз она коснулась темы «фиктивных» прописок. Она сообщила, что способ борьбы с таким обманом ищут.

– Федеральное законодательство не содержит ограничений по поводу «постоянной» или «временной» регистрации. Проведение проверки фактического проживания ребенка на закрепленной территории при приеме детей в школу не предусмотрено, у министерства образования и лицея таких полномочий нет. Тем не менее, понимая остроту вопроса, мы совместно с прокуратурой Омской области прорабатываем и этот вопрос, предоставляя ведомству всю необходимую информацию и документы, – заявила Степанова.