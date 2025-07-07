Камергерский переулок снова не смогли продать.

В Омске вновь не удалось продать недвижимость, формирующую общественное пространство Камергерского переулка в Омске. На продажу были выставлены несколько помещений и земельный участок на Любинском проспекте, принадлежащие компании «Атриум». Торги предусматривали продажу 100 % доли уставного капитала этой организации. Владельцем компании является Сергей Ильченко.

Последний аукцион, назначенный на 3 июля, проводился на площадке «Российский аукционный дом», однако мероприятие не состоялось.

– В связи с тем, что для участия в аукционе заявок не поступило, организатором аукциона – АО «РАД-ХОЛДИНГ» – принято решение признать аукцион несостоявшимся, – сказано в протоколе аукциона.

Ранее проведение аукциона планировалось провести 16 мая, однако торги «отодвинули» до лета. Причина переноса осталась неизвестной. Цена пространства не изменилась, и сейчас Камергерский переулок стоит 350 миллионов рублей.

Основными средствами для продажи являются нежилые помещения и земельные участки, расположенные по адресам: улица Бударина, д. 3, 3в, и улица Ленина, д. 11, 13, 13а. Здания являются памятником истории и культуры и объединены единой концепцией.

Помещения и участки в переулке арендуют различные компании, среди которых: брю-бар Skuratov, винный бар и магазин вина «Одно-Вино» с летней верандой, ресторан Dvorik, салон «Mомот», кондитерская «Люклер десерт», шаверма-бар «#Лаваш», барбершоп Chop-Chop, бар «Свое место» и другие.

Напомним, что переулок находится в продаже с августа прошлого года. Пока что ни одного покупателя не нашлось. Эксперт по недвижимости связывает это с тем, что цена на локацию сильно завышена.

Причиной продажи модного омского места отдыха стало нежелание собственника заниматься проектом. По его словам, у этого места длинная и богатая история, в которой нынешние владельцы были лишь одним из этапов. Теперь настало время передать его в другие руки для дальнейшего развития. А нынешним летом Любинский стал пешеходным по выходным и новым центром для проведения мероприятий, приуроченных к присвоению Омску статуса молодежной столицы.