Недвижимость вновь рассчитывают продать за 350 млн рублей.

На сайте недвижимости вновь появилось объявление о повторной продаже Камергерского переулка в историческом центре Омска. Собственник по-прежнему хотел бы получить 350 млн рублей.

В лот входят постройки, где располагаются винный ресторан Dvorik, кондитерская «Люклер», ресторан «Место Про Тесто», шаверма-бар «Лаваш», магазин одежды «Точка». Кроме того, владелец бизнеса рассчитывает реализовать площади на Ленина, 13, и Ленина, 13а, где работают несколько кофеен и бар «Одно вино». На продажу выставлены свободный земельный участок, помещение площадью 78 кв. м и три помещения под реконструкцию, включая чердачное пространство и цоколь.

Заявки от претендентов принимаются 12 мая. Итоги аукциона подведут 16 мая. Объект уже неоднократно выставляли на продажу. Крайние торги должны были состояться 16 октября прошлого года. Но покупатель так и не нашелся.

Ранее соучредитель проекта, Сергей Ильиченко, называл причину продажи – невозможность заниматься объектом в полной мере. Попросту владельцам некогда заниматься этим энерго- и финансово затратным бизнесом.