Собственник модного пространства в историческом центре Омска назвал нынешних владельцев «определенным этап в жизни этого объекта».

Один из владельцев модного пространства «Камергерский» в историческом центре Омска, соучредитель ООО «Атриум» Сергей Ильиченко назвал причину его продажи. Ранее сообщалось, что объект на улицах Ленина и Бударина собираются реализовать за 350 млн рублей.

– Сейчас мы не так часто бываем в Омске, как раньше. Мы – определенный этап в жизни этого объекта. Когда-то им владела Чирикова, затем им владела Шанина (известные купчихи Феоктиста Чирикова и Мария Шанина – РИА «Омск-информ»), потом были времена СССР, объект обветшал… Мы, 18 собственников его выкупили, объединили в один проект, развивали и сделали много хорошего. Теперь нужно передать его в другие руки людей, у которых будут мощности и желание развивать объект и дальше, - цитирует Ильиченко портал «СуперОмск».

Как выяснил «Омск-информ», собственники Камергерского переулка не впервые пытаются реализовать этот объект. Очередные торги пройдут осенью.