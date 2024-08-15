Популярное и модное пространство в историческом центре города выставили на продажу за 350 млн рублей.

На сайте Российского аукционного дома выставлены на продажу 100 % уставного капитала ООО «Атриум». Этой компании принадлежит модное пространство «Камергерский» в историческом центре Омска.

В структуру основных средств входят нежилые помещения и земельные участки, расположенные по адресам: улица Бударина, д. 3, 3в, и улица Ленина, д. 11, 13, 13а. Здания являются памятником истории и культуры и объединены единой концепцией.

– Fashion Gallery «Камергерский» расположена в одной из самых привлекательных и самостоятельно сложившихся торговых зон города. Являясь основной торговой артерией города с 18 века, «Камергерский» имеет атмосферный внутренний двор-патио, выложенный булыжником более двух столетий назад. Двор имеет два сквозных прохода на улицы Ленина и Бударина, – говорится в объявлении.

На сегодняшний день в Камергерском переулке работают свыше 10 индивидуальных и концептуальных проектов, включая брю-бар Skuratov, винный бар и магазин вина «Одно-Вино» с летней верандой, ресторан Dvorik, салон «Mомот», кондитерскую «Люклер десерт», шаверма-бар «#Лаваш», барбершоп Chop-Chop, бар «Свое место» и другие.

Как отмечает продавец, Fashion Gallery «Камергерский» находится в собственности компании, судебных и открытых исполнительных дел в производстве нет.