«Омск-информ» выяснил причину реализации модного пространства. И узнал, останутся ли магазинчики и кафе работать после продажи.

Сегодня, 15 августа, стало известно о продаже Fashion Gallery «Камергерский». Модное пространство в центре Омска оценили в 350 млн рублей. В структуру основных средств входят нежилые помещения и земельные участки во дворе по нечетной стороне Любинского проспекта.

Здесь расположены магазинчики одежды и заведения общепита. В частности, это брю-бар Skuratov, винный бар и магазин вина «Одно-Вино» с летней верандой, ресторан Dvorik, салон «Mомот», кондитерская «Люклер десерт», шаверма-бар «#Лаваш», барбершоп Chop-Chop, бар «Свое место».

«Омск-информ» выяснил подробности продажи помещений в Камергерском переулке. Время на этой концептуальной площадке словно замерло, ничто не предвещает кардинальных изменений. Судя по всему, готовится очередной модный показ. Посетители безмятежно потягивают вино и жуют шаурму. Постоянные гостьи Камергерского Кристина и Елизавета уютно расположились за столиком. Они работают неподалеку и периодически сюда захаживают.

– Мы, конечно, не собираемся себе изменять. Даже если это место продадут другому собственнику, все равно ведь кафе и бары не закроются? – рассуждают подруги, напрочь отказавшиеся от фотосессии.

Арендаторы торговых точек в большинстве своем не в курсе того, что объект выставлен на продажу. Администратор ресторана Dvorik Евгений сказал, что слышал нечто подобное. Но разглашать деловую информацию не намерен.

– У нас ничего не изменится, – лаконично заметил он.

Нечто подобное «Омск-информу» сообщили в других заведениях общепита и в магазинчиках одежды: ничего толком не знают, съезжать никуда не собираются.

– Это вам надо уточнить в офисе «Камергерского», – участливо отправила в неизвестном направлении администратор Skuratov Анна.

Владелица цветочного магазина «Лето. Цветы» рассказала некоторые детали, проливающие свет на происходящее. По ее словам, московские владельцы собираются продавать эту локацию на протяжении 10 лет. Но, вероятно, безуспешно.

– Эта история длится уже лет 10. Владельцы москвичи, слухи о продаже периодически курсируют. Всем понятно, что земля здесь – лакомый кусочек. Только стоит эта локация бешеных денег. Понятно, что желающих приобрести «золотую» локацию не находится, – рассуждает владелец цветочного магазина Юлия. – Впрочем, арендаторов мало касается смена собственника: у многих из нас долгосрочные договоры, на 3–5 лет. Нас это никак не коснется.

Похожую информацию озвучил представитель Российского аукционного дома Алексей Новиков.

– Владельцам некогда заниматься этим бизнесом. Можно выйти на рентабельность за 8 лет, – пояснил представитель организатора торгов.

По данным «Омск-информа», пока желающих приобрести эту локацию не нашлось. Непонятно, решится ли кто-то из омских предпринимателей на столь крупную покупку. Или столичные владельцы, предприняв очередную попытку избавиться от бизнеса, вновь возьмут паузу. Вряд ли статус Камергерского переулка как места для молодежных тусовок изменится.