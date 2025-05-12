Причины переноса торгов не сообщаются.

Российский аукционный дом объявил о переносе аукциона по продаже 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Атриум», обладающей недвижимым имуществом на Любинском проспекте, формирующим общественную зону Камергерский переулок. Владельцами компании являются Сергей Ильченко.

Первоначальная дата торгов, назначенная на 16 мая, перенесена на 3 июля. Прием заявок продлится до 30 июня, а определение участников состоится 2 июля. Причины переноса даты аукциона организаторами не называются. Цена переулка не изменилась и составляет 350 миллионов рублей.

Основными средствами для продажи являются нежилые помещения и земельные участки, расположенные по адресам: улица Бударина, д. 3, 3в, и улица Ленина, д. 11, 13, 13а. Здания являются памятником истории и культуры и объединены единой концепцией.

Помещения и участки в переулке арендуют различные компании, среди которых: брю-бар Skuratov, винный бар и магазин вина «Одно-Вино» с летней верандой, ресторан Dvorik, салон «Mомот», кондитерская «Люклер десерт», шаверма-бар «#Лаваш», барбершоп Chop-Chop, бар «Свое место» и другие.

Напомним, что переулок находится в продаже с августа прошлого года. Пока что ни одного покупателя не нашлось. Эксперт по недвижимости связывает это с тем, что цена на локацию сильно завышена. Причиной же продажи модного омского места отдыха стало нежелание собственника заниматься проектом. По его словам, у этого места длинная и богатая история, в которой нынешние владельцы были лишь одним из этапов. Теперь настало время передать его в другие руки для дальнейшего развития.