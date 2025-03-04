Известный риелтор Евгений Щербаков убежден, что омский бизнес вряд ли пожелает приобрести объект за такую высокую сумму.

Генеральный директор ООО «Центр деловой недвижимости «Навигатор», эксперт по элитной недвижимости Евгений Щербаков назвал «Омск-информу» причины неоднократной продажи Камергерского переулка в Омске. Модное пространство, состоящее из нескольких зданий на Любинском проспекте, снова выставили на продажу за 350 млн рублей. Объект уже пытались реализовать несколько раз, но безуспешно.

По словам Евгения Щербакова, на эпопею с продажей владельца толкнули две причины. И обе нетривиальные.

– Вряд ли кто-то приобретет Камергерский переулок за такую сумму. Разве что кто-то свалится с Луны или с Марса. Скорее всего, продавец так привлекает посетителей, – заявил эксперт редакции. – У этой локации есть свои поклонники. И таким образом владелец напоминает об этой локации. Это бесплатная реклама. Либо продавец хочет заложить недвижимость в банке и создать прецедент для получения кредита. И создает видимость того, что этот объект столько стоит. Вряд ли конечная цель – продажа объекта. Если бы его хотели реализовать, цена была бы значительно меньше.

Ранее соучредитель проекта, бывший омич, живущий в Москве, Сергей Ильиченко объяснил, что ему некогда заниматься Камергерским переулком.