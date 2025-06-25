Мэр Омска объяснил, почему пришлось пойти на столь непопулярное решение.

Мэр Омска Сергей Шелест, находясь в командировке в Белоруссии, рассказал «Омск-информу» о причинах повышения стоимости проезда. На сегодняшнем пленарном заседании горсовета депутаты проголосовали за увеличение цены на билет в муниципальном транспорте с 1 июля: с 35 до 38 рублей по безналичному расчету и с 40 до 45 рублей – при оплате наличными.

По словам мэра, причина банальна – подорожало все, что связано с перевозками.

– В основе всего лежит экономика. Решение принималось с учетом роста тарифов на коммунальные услуги, подорожания запчастей и топлива, а также необходимости повышения заработных плат водителям, – сказал Шелест редакции.

К тому же частные перевозчики, работающие в нерегулируемом секторе, давно подняли цену билета до 45 рублей. Глава города напомнил, что власти оставляют омичам шанс сэкономить при безналичной оплате.

Ранее сообщалось, что теперь плата за проезд в Омске будет подниматься ежегодно, а не раз в несколько лет на значительные суммы.