От повышения раз в «пятилетку» хотят отказаться, чтобы разница между старой и новой стоимостью не была такой высокой.

Сегодня, 25 июня, на пленарном заседании Омского городского совета было принято решение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте. Напомним, что 1 июля этого года тарифы на проезд изменятся на 3 рубля по безналичному расчету и на 5 рублей, если платить наличкой.

Председатель горсовета Владимир Корбут отметил, что прошлогоднее повышение стоимости проезда, которое было первым за 5 лет, было довольно значительным. Поэтому от идеи повышения размера провозной платы раз в несколько лет было решено отказаться.

– Это было нелегкое решение. В прошлом году мы с мэром Омска решили, что не будем повышать проезд раз в «пятилетку» на значительные суммы, – отметил Корбут.

Вместо значительного повышения цены раз в 5 лет теперь стоимость проезда в общественном транспорте будет повышаться ежегодно, вместе с инфляционным ростом.

– Мы определились с администрацией о том, что ежегодно, на сумму инфляции, мы будем поднимать проезд, – сообщил депутат Юрий Арчибасов.

При этом, подчеркнул он, даже ежегодные повышения размера провозной платы недостаточны для покрытия тарифа, который каждый перевозчик самостоятельно защищает в РЭК Омской области. Фактическая себестоимость перевозки одного пассажира уже превышает установленный тариф и колеблется от 45 до 70 рублей.