Предложение мэрии поддержали представители профильного комитета горсовета. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании.

Сегодня, 19 июня, депутаты Омского городского совета рассмотрели предложение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте с 1 июля. Предлагается следующее изменение тарифов:

Необходимость повышения связана с увеличением расходов перевозчиков, вызванных ростом цен на топливо, комплектующие, коммунальные услуги и индексированием зарплаты водителей. Каждая компания самостоятельно защищает свой тариф в РЭК. Фактическая себестоимость перевозки одного пассажира уже превышает установленный тариф и колеблется от 45 до 70 рублей.

– В 2025 году минимальный тариф, защищенный в РЭК омским пассажироперевозящим предприятием – 44,97 рубля, максимальный – 70,14 рубля, – рассказал заместитель мэра Владимир Куприянов.

Ранее сообщалось, что экономия бюджетных средств от внедрения новых тарифов составит примерно 80 млн рублей. Однако если учитывать предприятия, которые работают по брутто-контрактам, то есть вырученные от перевозок средства направляют в бюджет, дополнительный доход городской казны составит 84 миллиона. То есть общий прогнозируемый доход бюджета - 163 млн рублей.

По итогам заседания решение о повышении проезда принято. Теперь оно должно быть утверждено на пленарном заседании Горсовета.