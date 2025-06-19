Омск-Информ
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·Общество

Предложение мэрии поддержали представители профильного комитета горсовета. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании. 

Сегодня, 19 июня, депутаты Омского городского совета рассмотрели предложение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте с 1 июля. Предлагается следующее изменение тарифов:

  • Оплата безналичным расчетом (картой, телефоном, «Омкой») повысится на 3 рубля – с нынешних 35 рублей до 38 рублей.
  • Проезд за наличные подорожает на 5 рублей, с 40 рублей до 45 рублей.

Необходимость повышения связана с увеличением расходов перевозчиков, вызванных ростом цен на топливо, комплектующие, коммунальные услуги и индексированием зарплаты водителей. Каждая компания самостоятельно защищает свой тариф в РЭК. Фактическая себестоимость перевозки одного пассажира уже превышает установленный тариф и колеблется от 45 до 70 рублей.

– В 2025 году минимальный тариф, защищенный в РЭК омским пассажироперевозящим предприятием – 44,97 рубля, максимальный – 70,14 рубля, – рассказал заместитель мэра Владимир Куприянов.

Ранее сообщалось, что экономия бюджетных средств от внедрения новых тарифов составит примерно 80 млн рублей. Однако если учитывать предприятия, которые работают по брутто-контрактам, то есть вырученные от перевозок средства направляют в бюджет, дополнительный доход городской казны составит 84 миллиона. То есть общий прогнозируемый доход бюджета - 163 млн рублей. 

По итогам заседания решение о повышении проезда принято. Теперь оно должно быть утверждено на пленарном заседании Горсовета.

Олег Кипорук
·Общество

Предложение мэрии поддержали представители профильного комитета горсовета. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании. 

Сегодня, 19 июня, депутаты Омского городского совета рассмотрели предложение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте с 1 июля. Предлагается следующее изменение тарифов:

  • Оплата безналичным расчетом (картой, телефоном, «Омкой») повысится на 3 рубля – с нынешних 35 рублей до 38 рублей.
  • Проезд за наличные подорожает на 5 рублей, с 40 рублей до 45 рублей.

Необходимость повышения связана с увеличением расходов перевозчиков, вызванных ростом цен на топливо, комплектующие, коммунальные услуги и индексированием зарплаты водителей. Каждая компания самостоятельно защищает свой тариф в РЭК. Фактическая себестоимость перевозки одного пассажира уже превышает установленный тариф и колеблется от 45 до 70 рублей.

– В 2025 году минимальный тариф, защищенный в РЭК омским пассажироперевозящим предприятием – 44,97 рубля, максимальный – 70,14 рубля, – рассказал заместитель мэра Владимир Куприянов.

Ранее сообщалось, что экономия бюджетных средств от внедрения новых тарифов составит примерно 80 млн рублей. Однако если учитывать предприятия, которые работают по брутто-контрактам, то есть вырученные от перевозок средства направляют в бюджет, дополнительный доход городской казны составит 84 миллиона. То есть общий прогнозируемый доход бюджета - 163 млн рублей. 

По итогам заседания решение о повышении проезда принято. Теперь оно должно быть утверждено на пленарном заседании Горсовета.

Олег Кипорук