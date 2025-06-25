С 1 июля разница между наличной формой оплаты и расчетом картами составит 7 рублей.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета депутаты приняли решение об изменении размера провозной платы в муниципальном общественном транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях. Это вызвано ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением стоимости топлива, запчастей и общей инфляции.

Согласно принятым изменениям, с 1 июля стоимость разовой поездки увеличится с 35 до 38 рублей при расчете банковской картой, «Омкой» или с помощью QR-кода. Оплата наличными вырастет с 40 до 45 рублей. Таким образом, омичи, платящие за проезд безналично, будут экономить сразу 7 рублей по сравнению с теми, кто рассчитывается за проезд наличными. Учитывая, что более 90 % пассажиров рассчитываются безналом, экономить на оплате проезда будут фактически все омичи.

Увеличение провозной платы в общественном транспорте положительно скажется на городской казне: до конца текущего года расходы сократятся на 78,8 млн рублей, а поступления будут увеличены на 84,3 млн рублей. Таким образом, общая экономическая эффективность данной меры – 163,1 млн рублей.

Добавим, большинство частных перевозчиков, особенно работающие в нерегулируемом секторе, уже давно нарастили провозную плату до 45 рублей. Так что муниципальный транспорт, как и прежде, останется максимально доступным.