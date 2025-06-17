Работы планируется завершить до июля этого года.

На Красной Пути, от улицы Березовой до дома на проспекте Мира, 2а, уже неделю ведутся работы по восстановлению ливневой канализации. В настоящее время рабочие создают щебеночное основание и заливают бетон. Лоток будет иметь ширину 60 см и глубину около 70 см. Длина восстанавливаемого участка составит 1,5 км.

Кроме того, на данном участке установят новый гранитный бордюрный камень. Для сохранения единого архитектурного облика города выбран гранит из Мансуровского месторождения, зарекомендовавший себя как надежный и долговечный материал, успешно применяемый на других улицах Омска, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что в эту ливневку регулярно съезжали автобусы, что позволило ей в народе обрести статус проклятой. Осенью прошлого года произошло два таких случая с периодичностью в неделю. Весной этого года в нее провалился еще один автобус.

После третьего автобуса с ливневой канализацией все же решили что-то сделать. На работы по модернизации ливневки выделили 33 млн рублей, однако на торгах цена снизилась до 29 млн, и контракт заключили с ООО «Градстрой», которое ранее уже занималось ливневой канализацией Омска. Подрядчик должен закончить работы к 1 июля этого года.