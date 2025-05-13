Омск-Информ
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·Общество

Модернизация должна повысить эффективность отвода осадков и предотвратить подтопления.
Вчера, 12 мая, завершились торги на восстановление ливневой канализации на Красном Пути. Ремонт планируется от улицы Березовой до дома № 2а на проспекте Мира.
Победителем торгов стало ООО «Градстрой», предложившее цену контракта в размере 29,6 млн рублей. При этом изначально предполагаемая максимальная сумма контракта составляла 33,3 млн рублей.
Работы будут включать модернизацию существующей сети водоотведения, обеспечив повышение эффективности отвода осадков и предотвращение подтоплений прилегающих территорий. Планируется завершить ремонтные мероприятия до 1 июля текущего года.
Напомним, что в прошлом году ООО «Градстрой» сделало ливневки на 19 участках города за 19,3 млн рублей.
Мария Филимонова
·Общество

Модернизация должна повысить эффективность отвода осадков и предотвратить подтопления.
Вчера, 12 мая, завершились торги на восстановление ливневой канализации на Красном Пути. Ремонт планируется от улицы Березовой до дома № 2а на проспекте Мира.
Победителем торгов стало ООО «Градстрой», предложившее цену контракта в размере 29,6 млн рублей. При этом изначально предполагаемая максимальная сумма контракта составляла 33,3 млн рублей.
Работы будут включать модернизацию существующей сети водоотведения, обеспечив повышение эффективности отвода осадков и предотвращение подтоплений прилегающих территорий. Планируется завершить ремонтные мероприятия до 1 июля текущего года.
Напомним, что в прошлом году ООО «Градстрой» сделало ливневки на 19 участках города за 19,3 млн рублей.
Мария Филимонова