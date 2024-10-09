Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Канализационные выходы появятся на Конева, Маршала Жукова, Пушкинском тракте и других улицах.
В мэрии Омска рассказали, где в этом году построят ливневки, на которые выделили  из бюджета 19 млн рублей. Подрядчик, компания «Градстрой», сделает канализацию на 19 участках.
– Сегодня начались работы на улице Конева у дома № 6. Монтаж проходит достаточно оперативно, в течение нескольких дней. До конца октября завершить работы должны на всех запланированных участках, – отметил заместитель главного инженера Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Тадин.
Адреса новых ливневок:
  • Конева, 6;
  • Конева, 22;
  • пересечение Талалихина – 1-я Самарская;
  • улицы Цветочная, Солнечная, переулок 1-й Лесной;
  • В. Иванова, 10;
  • пересечение Воровского – 4-я Электровозная;
  • улица Сухой Пролет вблизи съезда к дому № 55/1 на улице 9-я Ленинская;
  • пересечение Воровского с 19-й и 20-й Электровозной;
  • 15-я Рабочая, 24;
  • 4-я Кордная, 48;
  • Панфилова, 3а;
  • переулок Камерный, 36а;
  • Пушкинский тракт – от улицы Сиреневой до западной дороги к поселку Большие Поля;
  • микрорайон Новоалександровка;
  • Комсомольская и Спортивная;
  • Маршала Жукова, 65;
  • переулок 4-й Донецкий, 11а;
  • 10-я Ремесленная, 61–79;
  • 2-я Челюскинцев, 18.
В следующем году строительство ливневой канализации продолжится.
·Авто

Канализационные выходы появятся на Конева, Маршала Жукова, Пушкинском тракте и других улицах.
В мэрии Омска рассказали, где в этом году построят ливневки, на которые выделили  из бюджета 19 млн рублей. Подрядчик, компания «Градстрой», сделает канализацию на 19 участках.
– Сегодня начались работы на улице Конева у дома № 6. Монтаж проходит достаточно оперативно, в течение нескольких дней. До конца октября завершить работы должны на всех запланированных участках, – отметил заместитель главного инженера Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Тадин.
Адреса новых ливневок:
  • Конева, 6;
  • Конева, 22;
  • пересечение Талалихина – 1-я Самарская;
  • улицы Цветочная, Солнечная, переулок 1-й Лесной;
  • В. Иванова, 10;
  • пересечение Воровского – 4-я Электровозная;
  • улица Сухой Пролет вблизи съезда к дому № 55/1 на улице 9-я Ленинская;
  • пересечение Воровского с 19-й и 20-й Электровозной;
  • 15-я Рабочая, 24;
  • 4-я Кордная, 48;
  • Панфилова, 3а;
  • переулок Камерный, 36а;
  • Пушкинский тракт – от улицы Сиреневой до западной дороги к поселку Большие Поля;
  • микрорайон Новоалександровка;
  • Комсомольская и Спортивная;
  • Маршала Жукова, 65;
  • переулок 4-й Донецкий, 11а;
  • 10-я Ремесленная, 61–79;
  • 2-я Челюскинцев, 18.
В следующем году строительство ливневой канализации продолжится.