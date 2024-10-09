Канализационные выходы появятся на Конева, Маршала Жукова, Пушкинском тракте и других улицах.
В мэрии Омска рассказали, где в этом году построят ливневки, на которые выделили из бюджета 19 млн рублей. Подрядчик, компания «Градстрой», сделает канализацию на 19 участках.
– Сегодня начались работы на улице Конева у дома № 6. Монтаж проходит достаточно оперативно, в течение нескольких дней. До конца октября завершить работы должны на всех запланированных участках, – отметил заместитель главного инженера Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Тадин.
Адреса новых ливневок:
- Конева, 6;
- Конева, 22;
- пересечение Талалихина – 1-я Самарская;
- улицы Цветочная, Солнечная, переулок 1-й Лесной;
- В. Иванова, 10;
- пересечение Воровского – 4-я Электровозная;
- улица Сухой Пролет вблизи съезда к дому № 55/1 на улице 9-я Ленинская;
- пересечение Воровского с 19-й и 20-й Электровозной;
- 15-я Рабочая, 24;
- 4-я Кордная, 48;
- Панфилова, 3а;
- переулок Камерный, 36а;
- Пушкинский тракт – от улицы Сиреневой до западной дороги к поселку Большие Поля;
- микрорайон Новоалександровка;
- Комсомольская и Спортивная;
- Маршала Жукова, 65;
- переулок 4-й Донецкий, 11а;
- 10-я Ремесленная, 61–79;
- 2-я Челюскинцев, 18.
В следующем году строительство ливневой канализации продолжится.