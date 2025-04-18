Омск-Информ
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Чиновники ищут подрядчика, который этим займется.
Мэрия Омска объявила торги на восстановление ливневой канализации на Красном Пути. Ремонт планируется от улицы Березовой до дома № 2а на проспекте Мира.
Напомним, 1 апреля в старую ливневую канализацию на Красном Пути провалился пассажирский автобус. Похожий случай произошел 7 ноября прошлого года.
Начальная цена контракта составляет почти 33,3 млн рублей. Заявки принимаются до 28 апреля. Выбрать подрядчика чиновники планируют 30 апреля. По данным портала «Госзакупки», выполнить работы подрядчику предстоит до 24 июля 2025 года.
·Авто

Чиновники ищут подрядчика, который этим займется.
Мэрия Омска объявила торги на восстановление ливневой канализации на Красном Пути. Ремонт планируется от улицы Березовой до дома № 2а на проспекте Мира.
Напомним, 1 апреля в старую ливневую канализацию на Красном Пути провалился пассажирский автобус. Похожий случай произошел 7 ноября прошлого года.
Начальная цена контракта составляет почти 33,3 млн рублей. Заявки принимаются до 28 апреля. Выбрать подрядчика чиновники планируют 30 апреля. По данным портала «Госзакупки», выполнить работы подрядчику предстоит до 24 июля 2025 года.