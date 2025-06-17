Дом в Нефтяниках не могут расселить уже несколько лет.

Прокуратура Омской области проверила сообщения о рухнувшей плите в трехэтажке в Советском округе, на улице Энергетиков, 29а. Дом признан аварийным и подлежит сносу, однако некоторые жильцы находятся там до сих пор.

Прокуратура заверила, что сейчас земельный участок и жилые помещения в аварийном доме изъяты муниципальной администрацией. Департамент жилищной политики проводит оценку рыночной стоимости жилья для расчета компенсаций гражданам при их отселении.

Также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении пока неустановленных городских чиновников, вовремя не принявших меры по расселению аварийного дома. За несвоевременные действия для обеспечения безопасности омичей представление также вынесено мэру Омска Сергею Шелесту.