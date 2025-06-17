Дом в Нефтяниках не могут расселить уже несколько лет.
Прокуратура Омской области проверила сообщения о рухнувшей плите в трехэтажке в Советском округе, на улице Энергетиков, 29а. Дом признан аварийным и подлежит сносу, однако некоторые жильцы находятся там до сих пор.
Прокуратура заверила, что сейчас земельный участок и жилые помещения в аварийном доме изъяты муниципальной администрацией. Департамент жилищной политики проводит оценку рыночной стоимости жилья для расчета компенсаций гражданам при их отселении.
Также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении пока неустановленных городских чиновников, вовремя не принявших меры по расселению аварийного дома. За несвоевременные действия для обеспечения безопасности омичей представление также вынесено мэру Омска Сергею Шелесту.
Напомним, что трехэтажный дом в Нефтяниках разваливается уже несколько лет. В 2023 году его признали аварийным и потребовали
от администрации расселить жильцов, однако те переезжать отказались
. С тех пор от здания отвалилось несколько кусков. Сегодня, 17 июня, женщина с ребенком чудом избежали травм во время обрушения
бетонной плиты на лестнице.