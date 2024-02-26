Несущие конструкции дома находятся в неудовлетворительном состоянии.
Прокуратура Советского округа обратилась в суд с требованием о расселении аварийного дома № 29а на улице Энергетиков. Ранее надзорное ведомство выяснило, что ответственные лица долгое время не проводили оценку состояния многоэтажки.
– Только после прокурорского вмешательства путем судебного понуждения в декабре 2023 года межведомственная комиссия дала заключение о наличии признаков аварийности дома, на основании чего муниципалитет признал его подлежащим сносу, – отметили в областной прокуратуре.
В конце прошлого года надзорное ведомство и Госжилинспекция провели обследование многоэтажки и выяснили, что несущие конструкции дома находятся в неудовлетворительном состоянии.
Заявление прокуратуры о расселении дома рассмотрит Центральный суд.
Напомним, что 30 мая прошлого года обрушилось балконное ограждение на третьем этаже этого дома. К счастью, тогда никто не пострадал.