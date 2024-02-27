В отдаленном будущем людям обещают квартиры за микрорайоном Амур-2. Но они не хотят покидать свой дом, несмотря на клопов и разруху.

В отдаленном будущем людям обещают квартиры за микрорайоном Амур-2. Но они не хотят покидать свой дом, несмотря на клопов и разруху.

В истории с ветхой трехэтажкой на улице Энергетиков, 29а, в омских Нефтяниках появилось продолжение. Ранее сообщалось, что прокуратура Советского округа обратилась с требованием о расселении общежития из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций. А затем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав омичей. Региональный следком возбудил уголовное дело о халатности при оценке состояния и расселении аварийного многоквартирного дома.

Ступеньки с дырками и вонь в подъезде

Обозреватель РИА «Омск-информ» побывал в аварийном общежитии и лично убедился в справедливости опасений надзорных ведомств. Трехэтажка на улице Энергетиков 1958 года постройки затерялась среди таких же обшарпанных строений барачного типа. Кажется, что фасад дома не обновлялся на протяжении нескольких десятилетий. Трехэтажка напоминает давно немытого пожилого человека. Двери в подъезды раскрыты нараспашку – контролировать незваных гостей здесь некому.

В первом подъезде стены оголились до состояния лофта, местами кирпич просто выкрошился. Ступеньки с дырами и выбоинами ходят под ногами ходуном. Складывается ощущение, что все здание заваливается набок. Повсюду разбросаны коммунальные квитанции, шприцы, пустые бутылки, а также витает специфический запах. Вероятно, гости справляют нужду прямо в подъезде.

В жилые секции первого подъезда попасть не удалось – несмотря на доносящиеся детские голоса, никто не спешил открывать двери. Жильцы притаились в недрах квартир, явно прислушиваясь к чужим шагам и стуку в дверь. Звонков на дверях нет.

– Я из соседнего дома, пришла сюда в гости, никого не знаю, – на ходу отказалась от общения с прессой дама неопределенного возраста, явно навеселе.

В коридоре на первом этаже на видном месте висит объявление, что дом признали аварийным еще 5 декабря прошлого года. И он подлежит расселению. Местонахождение нового жилья не уточняется.

Переезжать не хотят

Во втором подъезде оказались более гостеприимные жители. Они рассказали, что утром сюда наведывались представители окружной администрации и регионального Следкома.

Как пояснила жительница комнаты в 8-й секции Галина Асташко, появившаяся в компании роскошной рыжей кошки Маркизы, в этом доме обитает несколько семей. При этом сама она затрудняется с ответом, сколько живет здесь – два года или десять лет. Зато с удовольствием демонстрирует почерневшую от времени и многочисленных кулинарных экспериментов стену общей кухни. На плите в грязной кастрюле варится картошка. Полы в коридоре украшают доски и полуистлевшие, давно не убиравшиеся коврики, на стене висят давно не работающие винтажные часы. Время, казалось, застыло в одной точке. Делать ремонт здесь никто не считает нужным. Как оказалось, крышу над головой все обитатели секции обрели разными загадочными способами.

Так, Галина Асташко когда-то работала в СМУ-1, теперь находится на пенсии, а вселилась в комнату после смерти родственницы. Женщина жалуется на живность, клопов и тараканов, которые постоянно валятся на голову, и стены с огромными дырами. В прошлом году в доме прорвало трубу. Но менять место жительства пенсионерка не собирается.

– В прошлом году в подъезде стоял ниагарский водопад из-за аварии. Кое-как отремонтировали. В этом году в квартирах более-менее тепло, – поведала омичка. – Сейчас только к нам приходил представитель окружной администрации. Почему, говорит, не расселяетесь во временное жилье. Так нам ничего и не предлагали. Спрашивает: «Почему другое не снимете». Я рядом в больницу хожу, у меня остеохондроз. Зачем мне другой угол? Я инвалид, не хочется получить квартиру на верхних этажах.

Семейная пара Марина и Юрий Федоровы снимают комнату, в которой царит беспорядок. Бросается в глаза одинокий пиджак явно советского покроя на вешалке, на столе брошены остатки еды, на полную громкость работает старенький телевизор. Пока Марина рассказывает, ее благоверный, лежа на старенькой кровати, вставляет свои замечания.

Марина трудится в ресторане, а Юрий – кочегаром. Они беспокоятся, что придется экстренно съезжать из арендованного жилья. Женщина вспоминает страшную историю: год назад в соседнем подъезде обрушилась стена и травмировала девочку.

– В первом подъезде у меня жили сын с женой и ребенком. Рассказывал, что год назад на втором этаже завалилась стена. И чуть не погибла пятилетняя девочка. Она пошла в туалет, а он рухнул. Тогда поднялся шум, приезжал тогдашний губернатор Александр Бурков. Но так ничего и не сдвинулось. Мы и сами боимся, что стены рухнут и здание завалится как карточный домик, – поделилась опасениями Марина.

Супруги оплатили комнату до 13 марта и боятся, что их заставят съезжать раньше. Пара мечтает о частном доме, но пока не может его себе позволить.

Тараканы и наркоманы

Еще один житель комнаты на первом этаже, 19-летний сирота Виталий Горланов из Одесского района, приобрел комнату год назад на собственные накопления. По закону ему полагается бесплатное жилье, но этого не случилось, и теперь молодой человек судится. Прошел три суда, результатов пока эти усилия не дали.

В комнате у него не в пример чисто, тепло, сделан небольшой ремонт, стоит хоть и старенькая, но аккуратная мебель. На случай похолодания есть небольшая печка. Молодой человек регулярно сталкивается с целым набором прелестей существования в аварийном жилье.

– Тараканы и клопы ползают, наркоманы постоянно беспокоят. Никто не приходил и резервное жилье не предлагал, – сообщил Виталий Горланов.

Пожилые соседки жалеют юношу и возмущаются, как власти до сих пор не выделили квартиру сироте.

Заложники обстоятельств

В целом у жильцов присутствует один общий настрой не переезжать на окраину города с неизученной инфраструктурой.

Как уточнили «Омск-информу» в мэрии города, специалисты департамента жилищной политики на днях внимательно осмотрели аварийный дом и предложили его жителям временное пристанище.

– На сегодняшний день в доме проживает фактически 12 семей. Собственникам предложены жилые помещения маневренного фонда для временного проживания. На сегодняшний день заявлений от собственников не поступало, – подчеркнули в мэрии Омска.

Чиновники, по сути, оказались в патовой ситуации. Жильцы разрушающегося на глазах общежития, надеясь выгадать более комфортные условия проживания, ежедневно подвергают свои жизни опасности. А у мэрии нет правовых рычагов, чтобы обязать их покинуть аварийный дом. И тут уместным будет выглядеть вмешательство федеральных структур, которые вправе реализовать решение суда. Здание 1958 года может рухнуть в любой момент, а значит, кто-то отправится в тюрьму. Доводить до этого никто не хочет. Значит, пора действовать. Сама проблема дома на Энергетиков не «рассосется».