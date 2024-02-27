Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей трехэтажки по улице Энергетиков.
Информация о разваливающемся доме на улице Энергетиков в Омске дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав омичей, которые вынуждены находиться в этой трехэтажке.
Как уже сообщало РИА «Омск-информ», прокуратура Советского округа обратилась в суд с требованием о расселении аварийного дома № 29а на улице Энергетиков. В конце прошлого года надзорное ведомство и Госжилинспекция провели обследование многоэтажки и выяснили, что несущие конструкции дома находятся в неудовлетворительном состоянии. В декабре муниципалитет признал этот дом аварийным и подлежащим сносу. А 30 мая прошлого года обрушилось балконное ограждение на третьем этаже этого дома.
– Жильцы дома неоднократно обращались к должностным лицам с просьбой обратить внимание на их проблемы. По данному факту следственными органами СК России по Омской области проводится доследственная проверка, – отметили в федеральном ведомстве.
Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.