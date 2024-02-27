Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей трехэтажки по улице Энергетиков.

Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей трехэтажки по улице Энергетиков.

Информация о разваливающемся доме на улице Энергетиков в Омске дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав омичей, которые вынуждены находиться в этой трехэтажке.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», прокуратура Советского округа обратилась в суд с требованием о расселении аварийного дома № 29а на улице Энергетиков. В конце прошлого года надзорное ведомство и Госжилинспекция провели обследование многоэтажки и выяснили, что несущие конструкции дома находятся в неудовлетворительном состоянии. В декабре муниципалитет признал этот дом аварийным и подлежащим сносу. А 30 мая прошлого года обрушилось балконное ограждение на третьем этаже этого дома.

– Жильцы дома неоднократно обращались к должностным лицам с просьбой обратить внимание на их проблемы. По данному факту следственными органами СК России по Омской области проводится доследственная проверка, – отметили в федеральном ведомстве.

Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.