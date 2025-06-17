Женщина с ребенком чудом избежали травм.
В соцсетях появилась информация о том, что в жилом доме № 29а на улице Энергетиков в Омске на лестнице рухнула бетонная плита. Отмечается, что в это время по ней на второй этаж поднималась женщина с ребенком.
Омская мэрия прокомментировала инцидент, сообщив, что в доме почти никто не живет.
– Данный дом признан аварийным 05.12.2023, поэтому в действующую программу по расселению не вошел. 59 жилых помещений подлежат расселению по судебному решению. Накануне специалисты администрации Советского округа провели повторное обследование дома. В ходе обследования жилых помещений установлено, что большинство собственников фактически не проживают в этом доме, квартиры используются для сдачи в аренду, – сообщили в мэрии.
В администрации добавили, что омичам предлагали переехать в другие квартиры, но они сами отказались.
– Стоит отметить, что ранее департамент жилищной политики неоднократно предлагал жителям аварийного дома на улице Энергетиков, 29а, временно переехать в квартиры муниципального маневренного фонда, – от предложений они отказались, – рассказали в администрации.
В мэрии отметили, что в данный момент в соответствии с нормами действующего законодательства осуществляется процедура расселения жилого дома. Владельцам квартир предусмотрена выплата денежных средств, размер которых определяется на основании независимой оценки стоимости их недвижимого имущества.
История началась с того, что в прошлом году, 30 мая, у трехэтажки отвалилась часть балкона. В феврале 2024-го прокуратура потребовала у мэрии срочно расселить жильцов. В апреле этого года стало известно, что дом готовится к сносу.