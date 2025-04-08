Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Здание разваливается уже 2 года. 

Общежитие на улице Энергетиков, 29а, в Советском округе Омска готовится к сносу. Приказ об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в этом здании и земельного участка под ним уже подписан

Дом был признан аварийным в 2023 году. Экспертиза показала, что несущие конструкции здания были сильно изношены. В 2024 году прокуратура потребовала у мэрии срочно расселить жильцов. Тогда же стало известно, что в доме фактически проживало 12 семей. Мэрия предложила им временно переехать в жилье муниципального фонда, однако жильцы разваливающегося дома отказались

·Общество

Здание разваливается уже 2 года. 

Общежитие на улице Энергетиков, 29а, в Советском округе Омска готовится к сносу. Приказ об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в этом здании и земельного участка под ним уже подписан

Дом был признан аварийным в 2023 году. Экспертиза показала, что несущие конструкции здания были сильно изношены. В 2024 году прокуратура потребовала у мэрии срочно расселить жильцов. Тогда же стало известно, что в доме фактически проживало 12 семей. Мэрия предложила им временно переехать в жилье муниципального фонда, однако жильцы разваливающегося дома отказались