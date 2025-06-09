Омск-Информ
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·Происшествия

Лагерь продолжает функционировать.

Министерство образования Омской области подтвердило наличие больных детей в изоляторе детского оздоровительного лагеря «Орленок». Причиной стала вспышка норовирусной инфекции, официально зафиксированной у 11 детей, доставленных в больницу. Однако в самом лагере остаются дети с признаками болезни, которым медицинская эвакуация не потребовалась.

– В лагере остались дети с симптомами заболевания, у которых не было показаний к госпитализации. Медицинскими работниками даны рекомендации, что этих детей необходимо забрать родителям. Администрация лагеря обзвонила всех родителей – детей забирают. Дети с симптомами заболевания, у которых нет показаний к госпитализации, но которых по каким-то причинам не смогут забрать в ближайшее время родители, будут размещены в Калачинской ЦРБ. На данный момент лагерь продолжает функционировать. В нем осмотрели помещения, взяли пробы еды, воды и анализы у сотрудников. Сейчас здесь работает новая смена поваров, – сообщает «КП Омск» со ссылкой на ведомство.
По информации минобра сейчас в учреждении находятся около 120 ребят, точное число находящихся в изоляции не указано. Несмотря на сложившуюся обстановку, руководство пока не приняло решения о досрочном завершении смены. В целях оперативного информирования родителей в лагере создана специальная горячая линия с номером +7 (38155) 4 47 10. Вопрос находится под особым контролем.
Напомним, что первые сведения о заболевших поступили 6 июня, тогда сообщалось о четырех заболевших, которых направили в медицинское учреждение. Уже на следующий день, 7 июня, Следственный комитет сообщил о росте числа госпитализированных до 11 человек, после чего было начато расследование уголовного дела.
Мария Филимонова
·Происшествия

Лагерь продолжает функционировать.

Министерство образования Омской области подтвердило наличие больных детей в изоляторе детского оздоровительного лагеря «Орленок». Причиной стала вспышка норовирусной инфекции, официально зафиксированной у 11 детей, доставленных в больницу. Однако в самом лагере остаются дети с признаками болезни, которым медицинская эвакуация не потребовалась.

– В лагере остались дети с симптомами заболевания, у которых не было показаний к госпитализации. Медицинскими работниками даны рекомендации, что этих детей необходимо забрать родителям. Администрация лагеря обзвонила всех родителей – детей забирают. Дети с симптомами заболевания, у которых нет показаний к госпитализации, но которых по каким-то причинам не смогут забрать в ближайшее время родители, будут размещены в Калачинской ЦРБ. На данный момент лагерь продолжает функционировать. В нем осмотрели помещения, взяли пробы еды, воды и анализы у сотрудников. Сейчас здесь работает новая смена поваров, – сообщает «КП Омск» со ссылкой на ведомство.
По информации минобра сейчас в учреждении находятся около 120 ребят, точное число находящихся в изоляции не указано. Несмотря на сложившуюся обстановку, руководство пока не приняло решения о досрочном завершении смены. В целях оперативного информирования родителей в лагере создана специальная горячая линия с номером +7 (38155) 4 47 10. Вопрос находится под особым контролем.
Напомним, что первые сведения о заболевших поступили 6 июня, тогда сообщалось о четырех заболевших, которых направили в медицинское учреждение. Уже на следующий день, 7 июня, Следственный комитет сообщил о росте числа госпитализированных до 11 человек, после чего было начато расследование уголовного дела.
Мария Филимонова