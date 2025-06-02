Спортсменка отыграла за «Омичку-2» четыре сезона.

Сегодня, 2 июня, омский волейбольный клуб «Омичка» объявил о пополнении в команде. Новым игроком стала 28-летняя Виктория Велисевич, которая будет выступать на позиции центрального блокирующего.

Виктория начинала свою профессиональную карьеру в команде «Омичка-2» (Омская область), за которую играла с 2012 по 2016 год. После Омской области она представляла команды Иркутска («Ангара»), Тюмени («Тюмень-ТюмГУ»), Нижнего Новгорода («Спартак»), Красноярска («Енисей») и Тулы («Тулица»).

Ранее сообщалось, что команду пополнила чемпионка Финляндии Кристина Бесман.

Напомним, что в мае «Омичку» покинул главный тренер Андрей Подкопаев. Помимо него, из команды ушли несколько ключевых игроков. Вслед за наставником отправились: капитан команды Анастасия Лопато, а также игроки Яна Чередникова, Ирина Соболева, Ольга Афонина, Елена Ткачева, Татьяна Щукина и Анна Мирошниченко. Новым главным тренером был назначен Александр Кошкин.